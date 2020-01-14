Самым лучшим и наиболее популярным новогодним подарком у россиян стали деньги, свидетельствуют данные исследования банка «Открытие». Такой подарок получили 15% опрошенных.



Как отмечают аналитики, Новый год подтвердил репутацию домашнего и семейного праздника: почти 85% респондентов провели самые продолжительные в году каникулы в родном городе. Только 6% россиян отправились на новогодние каникулы в зарубежные поездки, 10% отдыхали в другом регионе России.

45% опрошенных считают, что потратили на эти новогодние праздники больше, чем на прошлые. Еще 30% сказали, что потратили столько же. Только 22% заявили о сокращении своих расходов на Новый год по сравнению с 2019-м. При этом в абсолютных величинах больше половины респондентов — 55% — потратили на новогодние каникулы менее 20 тыс. рублей, 32% оценили свои расходы в диапазоне 20—50 тыс., 9% погуляли на 50 тыс. Только 2% потратили от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

73% россиян оценили свои новогодние каникулы как отличные. 65% сообщили, что им хватило денег на все развлечения и отдых. 57% воспользовались в Новый год услугами банков. 42% намерены обратиться в банк в 2020 году за помощью в исполнении своих желаний и планов.

В топ новогодних подарков также вошли сувениры, кондитерские изделия и косметика.

Напомним, что, согласно результатам декабрьского опроса ожиданий россиян, проведенного банком «Открытие», 36% респондентов ожидают роста своих доходов в 2020 году, 42% считают, что их доход не изменится, и лишь 7% полагают, что заработают меньше.