Теперь розничные клиенты могут приобрести на первичном и вторичном рынках апартаменты, производственные, торговые или складские помещения, а также офисы с процентной ставкой 9,9% годовых. Минимальная сумма по кредиту составляет 500 тыс. рублей для жителей Москвы, а также 300 тыс. рублей – для других регионов.

«Предвосхищая запросы клиентов, банк расширяет продуктовую линейку. Мы видим, что спрос на нежилую недвижимость не уступает спросу на покупку квартиры или дома. Это связано с ростом числа предпринимателей, собственников бизнеса и их желанием снизить затраты на аренду. После выплаты кредита такая недвижимость может приносить регулярную пассивную прибыль», – отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Банк ЗЕНИТ предлагает оформить ипотеку для покупки коммерческой недвижимости на срок от 1 года до 25 лет. Клиенты могут оформить кредит на сумму до 20 млн рублей в Москве, а также до 15 млн рублей – в региональных филиалах банка. Первоначальный взнос составляет не менее 25% от стоимости приобретаемого нежилого помещения. Комиссия за досрочное погашение не взимается. Указанные условия действуют при оформлении полиса комплексного ипотечного страхования. Срок рассмотрения заявки при наличии полного пакета документов – не более 3 дней.