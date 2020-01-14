Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2—0,7 процентного пункта.

Открыть вклад «Ренессанс Доходный» в отделении банка можно под 4,5—5,8%, а через интернет-банк — под 4,65—5,95%. Срок депозита — 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ренессанс Накопительный» в отделении открывается под 4,3-5%, через интернет-банк — под 4,45—5,15% годовых. Срок вклада составляет 91, 181, 271 и 367 дней. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов при оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, через интернет-банк — 5 тыс. рублей.

Депозит «Без границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) в отделении оформляется под 4,65%, через интернет-банк — под 4,8% годовых. Возможны дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Ренессанс Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) составит 5,8% годовых. Вклад открывается при условии оформления договора инвестиционного страхования жизни. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.