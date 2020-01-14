Аналитики Альфа-Банка впечатлены декабрьскими показателями «АЛРОСы» и ожидают продолжения позитивного тренда в продажах.

В прошлом месяце совокупные продажи алмазно-бриллиантовой продукции выросли на 26%, до 363,8 млн долларов. По их мнению, рост продаж в декабре свидетельствует о заметных улучшениях в алмазной индустрии.

«Мы ожидаем сохранения позитивного тренда в продажах, так как за рождеством и празднованием Нового года скоро последует Китайский Новый год и День Святого Валентина. Этот период традиционно связан с ростом продаж колец для помолвки», — написал в комментарии аналитик банка Борис Красноженов. Он полагает, что рост продаж из запасов может привести к высвобождению оборотного капитала и позитивно повлиять на дивидендную политику компании.

По оценкам Альфа-Банка, дивидендная доходность «АЛРОСы» в этом году может составить 13%.