Котировки акций «РусГидро» на Московской бирже выросли почти на 15% на фоне корпоративных новостей. На максимуме бумага поднималась до 0,6151 рубля.

Росту акций способствовало заявление главы компании Николая Шульгинова о намерении продлить срок действия обновленной дивидендной политики до 2025 года. Компания обещает платить 50% от чистой прибыли по МСФО, но не меньше среднего уровня дивидендов за предшествующие три года. Кроме того, указывает аналитик «Велес капитал» Елена Кожухова, ходят слухи о возможной реорганизации активов, в результате которой «РАО ЭС Востока» станет материнской компанией «РусГидро». По оценкам инвесткомпании, стоимость акций компании может подняться до 0,7 рубля.

Согласно плану реорганизации, из структуры «РусГидро» будет выделена компании «РАО ЭС Востока», которая в результате будет напрямую контролировать генерирующие мощности на Дальнем Востоке. Аналитики «ВТБ Капитала» считают, что это позволит перевести процесс модернизации энергосистемы Дальнего Востока на рыночные рельсы, а «РусГидро» и государство, будут заинтересованы в повышении рыночной капитализации и размера дивидендов компании. По оценкам аналитиков инвестбанка, в перспективе уровень выплат акционерам может вырасти до 50—70 млрд рублей. По итогам 2018 года компания направила на дивиденды 15,88 млрд рублей.