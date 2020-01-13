Принятие поправок в закон о Единой биометрической системе (ЕБС) в Госдуме приостановлено, сообщил глава комитета нижней палаты парламента Анатолий Аксаков.

«Мы приостановили принятие, хотя Банк России настаивал, как раз в связи с тем, что нужно аккуратно относиться к принятию цифровых законов. Известно, что и финансирование цифрового направления национальных проектов идет медленнее, чем других направлений. И многие законопроекты медленнее принимаются», — сказал Аксаков. По его словам, это связано с вопросами защиты персональных данных.

«Скорее мы будем двигаться по пути добровольному, в том числе для организаций», — отметил депутат. Он считает, массовое использование биометрии должно начаться только после тестирования и накопления опыта.

«Банки с базовой лицензии мы точно освободим вообще от сборов биометрических данных, по крайней мере, моя такая позиция, <...> что касается универсальных банков, системообразующих банков, здесь, я думаю, мы точно должны с ними советоваться, для того чтобы лишний раз не наклонять, не обременять их затратами», — считает Аксаков.

Напомним, к 31 декабря 2019 года все розничные отделений банков должны были подключиться к сбору биометрических данных россиян для наполнения ЕБС. Однако на начало 2020 года данные в Единую биометрическую систему собирают менее 40% отделений. Ранее в ЦБ сообщали, что планируют обязать банки предоставлять базовые услуги (открытие счетов, переводы и кредитование) на основе биометрических данных из ЕБС.