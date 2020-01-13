Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в понедельник ТАСС, что планирует в весеннюю сессию внести законопроект, запрещающий изымать у физических лиц домашних животных в счет уплаты долгов.

«Я надеюсь, что у нас в весеннюю сессию будет внесена эта поправка. Сейчас мы ее формулируем, — сказал Бурматов. — Мы уже неформально получили одобрение коллег из Центробанка».

«Отношение соответственно гражданскому праву, что домашние животные являются имуществом, является устаревшим, поскольку принят базовый закон [об ответственном обращении с животными], согласно которому животное признается существом чувствующим, ощущающим страдание, боль и так далее. Это уже не вещь», — пояснил депутат.

По его словам, готовящиеся поправки в законодательство не будут касаться вопросов изъятия животных у юридических лиц, а также случаев противоправного отношения к питомцам со стороны владельцев.

Как уточнил депутат, профильным комитетом по готовящемуся законопроекту станет комитет по финансовому рынку, который обсуждает этот вопрос с представителями ЦБ.