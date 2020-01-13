Проект закона о системе накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП) — может поступить на рассмотрение Госдумы в феврале, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют», — сказал Аксаков.

Новый вид системы накопительной пенсии — ГПП был представлен в 2019 году Минфином и ЦБ. Он позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП.