Закон о квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ) планируется принять в конце января—начале февраля, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Будут введены квалифицированные бюро кредитных историй, которые будут рассчитывать данные для расчета предельной долговой нагрузки заемщиков. Вопрос в принципе подготовлен. Я думаю, что в конце января— начале февраля мы этот закон примем», — отметил депутат.

Поправки в закон предусматривают создание нового игрока — квалифицированного БКИ, которое сможет на основе методики Банка России агрегировать информацию о долговой нагрузке граждан. Предполагается, что законопроект облегчит пользователям и субъектам кредитных историй получение информации из БКИ. Документ был принят в первом чтении в ноябре 2019 года.