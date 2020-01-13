Онлайн-ретейлер и банк «Ак Барс» протестировали в Системе быстрых платежей (СБП) упрощенную оплату товаров с помощью мгновенного счета, пишут «Известия» . Технология позволяет сделать покупку в приложении магазина через сервис ЦБ без QR-кода.

Клиентам-физлицам нескольких кредитных организаций, в том числе — Промсвязьбанка, банков «Ак Барс» и СКБ, уже доступна функция оплаты по QR-коду, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает оператором СБП. Сценарий «подписки» планируется представить рынку уже в 2020 году, подчеркнули в НСПК.

По словам представителей банков, технология «мгновенный счет» позволит активнее популяризировать СБП, поскольку это удобный способ оплаты в интернете, который можно быстро интегрировать. В ВТБ, Райффайзенбанке, Рокетбанке, Абсолют Банке и банке «Левобережный» сообщили, что работают над внедрением технологии платежей в адрес юрлиц и уже скоро она будет реализована.

Ретейлеры сообщили, что готовы рассмотреть возможность внедрения функции оплаты по «мгновенному счету». Продавцам выгодно, чтобы их клиенты платили через СБП, поскольку таким образом они избегают высоких тарифов за эквайринг, пояснил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Полномасштабного развития функций оплаты через СБП следует ожидать после подключения к системе Сбербанка, подчеркнул глава АКИТ. По его словам, многие россияне — клиенты этой кредитной организации, и технология не будет популярной, пока в ее мобильном приложении не появится соответствующей функции для оплаты по QR-коду или через «мгновенный счет».