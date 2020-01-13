Приватизации части Сбербанка возможна после передачи принадлежащего Банку России пакета правительству, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Приватизации части Сбербанка возможна после передачи принадлежащего Банку России пакета правительству, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



«Могу сказать только свое мнение, что в принципе есть конфликт интересов очевидный <…> Было бы правильно эту ситуацию решить. Греф (Герман, глава Сбербанка. — Прим. ред.) говорил о продаже. Не знаю, сейчас неблагоприятная ситуация для продажи Сбербанка», — сказал депутат.

По словам Аксакова, Сбербанк — «очень интересный актив», особенно для иностранных инвесторов в России. «Может быть это (продажа акций. — Прим. ред.) можно сделать вторым этапом, сначала продать правительству. Для этого есть Фонд национального благосостояния, там денег хватает, несмотря на высокую рыночную стоимость пакета ЦБ», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

По его словам, пакет стоит меньше 3 трлн рублей, а в ФНБ уже 8 трлн рублей.

Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки доли Центрального банка в Сбербанке.