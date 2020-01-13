Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается освободить от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин.

«Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке к проекту. С 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в размере 12 130 рублей.

Как сообщила пресс-служба Нилова, законопроект направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву для получения отзыва кабмина на инициативу.

«Отмена НДФЛ для лиц, заработная плата которых не достигает двух МРОТ, позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку такой категории граждан», — полагают депутаты.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от НДФЛ, отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в середине декабря высказал мнение, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы позитивна для экономики . В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает отмену НДФЛ для малоимущих граждан, но о том, какой должна быть отсечка, нужно советоваться.