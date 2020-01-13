Закон о маркетплейсе планируется принять в окончательном третьем чтении в феврале 2020 года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас документ получил замечания администрации <...> в принципе, они довольно быстро устранимые», — отметил Аксаков. Он рассчитывает, что законопроект будет принят во втором и третьем чтении в феврале.

Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. На данном этапе проект включает пять платформ и объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг (в том числе Банки.ру). Оператором платформ по вкладам и ОСАГО станет Московская биржа, по ПИФам — специализированный депозитарий «Инфинитум», по облигациям — «ВТБ Регистратор», по ипотеке — «ДОМ.РФ».

Банки.ру сотрудничает с ЦБ в построении маркетплейса. Так, после принятия закона пользователь сможет выбрать вклад на сайте Банки.ру и затем оформить его на сайте Мосбиржи.

Принятие законопроекта задерживается. В Госдуме и ЦБ рассчитывали, что документ пройдет третье чтение еще в 2019 году. По словам первого зампреда Банка России Елены Чайковской, на запуск маркетплейса после принятия закона понадобится три месяца.