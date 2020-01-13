Острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, пишет РБК . Это важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF, которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

В конце 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила перечень стран — участниц автоматического обмена. Из него исчезли Великобритания, а также острова Мэн, Гернси, Джерси и Литва. Как предположил в беседе директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко, «скорее всего, вслед за Великобританией все коронные территории решили не отправлять данные России в 2019 году, и поэтому ФНС исключила их из списка».

Несмотря на то что ФНС исключила Мэн, Гернси и Джерси из перечня участников автообмена, Россия значится в обновленных списках этих островов по состоянию на 1 января 2020 года — формально у них есть все основания сообщить ФНС о счетах и активах россиян. При этом наличие России в официальных списках не гарантирует передачу данных, подчеркивает Нестеренко.

Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран. «Перечень может быть пересмотрен в случае осуществления компетентными органами этих стран своих договорных обязательств в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией», — сообщила ФНС.