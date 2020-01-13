Сотовый оператор Tele2 скорректировал стоимость около 15% архивных тарифных планов с 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.



«Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остались неизменными. Незначительные корректировки абонентской платы затронули ряд архивных планов — это около 15% тарифов. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана. На части тарифов цена снизилась без изменения наполнения тарифа, на некоторых осталась прежней при увеличении пакета услуг, а на большинстве тех, где было повышение, оно не превысило и 20 рублей в месяц», — сказали в пресс-службе.

В то же время, в пресс-службе МТС заявили, что тарифы не повышали. «У нас не было пересмотра тарифов, в противном случае мы бы публично проинформировали об этом абонентов за десять дней», — уточнили в компании.

Ранее сотовый оператор «МегаФон» заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.

Как пояснили в «МегаФоне», на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами. При этом пресс-служба оператора подчеркнула, что нововведения затронут лишь небольшое число клиентов. В «ВымпелКоме» заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.