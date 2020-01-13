Басманный суд повторно наложил обеспечительный арест на различные активы по уголовному делу в отношении экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Это повторное рассмотрение ходатайства следствия на арест имущества экс-министра, ранее Мосгорсуд отменил постановление районного суда от 10 сентября. Под арестом до 25 марта останутся денежные средства, ценные бумаги и недвижимость на сумму более 1 млрд рублей.

Абызов и иные фигуранты уголовного дела были арестованы судом в конце марта 2019 года по уголовному делу о хищении 4 млрд рублей. В данный момент обвиняемые находятся в СИЗО.



Согласно материалам дела, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащих ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.