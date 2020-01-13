Администрация президента США Дональда Трампа готовится вывести Китай из списка валютных манипуляторов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки документа.



Решение будет принято в ближайшее время по итогам публикации отчета, где будет сделан вывод, что КНР не является валютным манипулятором. Публикация этого отчета затянулась из-за задержек реализации первой фазы торговой сделки с Китаем, добавляет издание.

США причислило Китай к валютным манипуляторам 5 августа прошлого года и потребовало от него более прозрачной валютной политики. КНР эти обвинения отвергала.

Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Штаты 13—15 января. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.