В январе 2019 года ДелоБанк запустил новый сервис «Мультибанк». Теперь пользователям интернет-банка видна полная информация по всем счетам в других банках, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Первым партнером ДелоБанка стал «Тинькофф», в скором времени к системе присоединятся МодульБанк и банк «Точка».

Услуга «Мультибанк» бесплатная. Клиенту в одном окне доступна вся информация о его счетах в других банках: остатки по ним, движение средств, отслеживание и поступление платежей.

«Cервис «Мультибанк» разрабатывался специально под потребности наших клиентов и значительно облегчает им ведение бизнеса, особенно в части бухучета, налоговых отчислений и движения средств, — рассказывает директор по развитию ДелоБанка Ирина Кузьмина. — Сервис заметно упрощает жизнь клиентам, у которых есть несколько счетов в разных банках. Теперь им не нужно будет запоминать, где именно проводился тот или иной платеж: все трансакции видны в режиме единого окна».