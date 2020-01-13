«Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщает РБК . Эксперты компании предполагают, что за атаками стоит русскоговорящая хакерская группа Silence.

По словам ведущего антивирусного эксперта «Лаборатории Каперского» Сергея Голованова, с первых дней 2020 года ежедневно блокируются сотни, а иногда и тысячи попыток атак на инфраструктуру банков в Африке. Ранее злоумышленники концентрировались на организациях Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, с конца 2019-го фокус их внимания сместился, что говорит о стремительном расширении географии атак, отметил эксперт.

В основном цель Silence — кража денег, однако в ходе атаки они получают доступ также к большому объему конфиденциальных данных, которые могут использовать в дальнейшем, указал Голованов. «Лаборатория Касперского» считает, что Silence уже проникла во внутреннюю сеть африканских организаций, и «сейчас атаки находятся уже на финальных стадиях».

Группировка Silence в основном атакует финансовые организации по всему миру с помощью фишинговых писем с вредоносными файлами, зачастую от имени настоящих сотрудников организаций, отмечают в «Лаборатории Каперского». Компьютеры тех, кто открывает вредоносные вложения, хакеры пытаются заразить сразу несколькими модулями трояна. По оценке экспертов, хакеры в среднем пытаются вывести около 1 млн долларов.