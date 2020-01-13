Встречи пройдут в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует с 15 января провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, встречи пройдут в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. По итогам встреч, в зависимости от рыночных условий, МКБ может выпустить пятилетние евробонды.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
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