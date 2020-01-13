Минфин России в период с 15 января по 6 февраля 2020 года направит 244,5 млрд рублей нефтегазовых доходов на покупку валюты. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета от повышенной цены на нефть прогнозируется в январе на уровне 309,9 млрд рублей.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 18,2 млрд рублей.