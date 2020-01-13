Гарантированный пенсионный план (ГПП) на базе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), который должен прийти на смену обязательному пенсионному страхованию (ОПС), ухудшает для граждан условия по получению пенсий, сообщает «Коммерсант» . Если сейчас в рамках ОПС выплаты можно получить в 55 или 60 лет, то в ГПП — на пять лет позже, обратили внимание участники рынка.

Положения о сроке выплаты пенсий в рамках представленного в прошлом году ГПП будут изменены, следует из опубликованной в конце декабря позиции Минфина. Так, изменениями будет предусмотрено, что пенсионная выплата по ГПП назначается негосударственным пенсионным фондом (НПФ) его клиенту при наступлении «пенсионных оснований, установленных законодательством на момент заключения пенсионного договора ГПП, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты пенсионных взносов по ГПП», говорится в сообщении министерства. Возраст для назначения пенсии по ГПП связан с действующим законом «О страховых пенсиях». То есть гражданин будет иметь право на выплаты с 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

По действующему законодательству право на выплату пенсионных накоплений по ОПС гражданин получает в прежних возрастных рамках — в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Как ишет в своих замечаниях к концепции законопроекта заместитель гендиректора НПФ «ВТБ пенсионный фонд» Александр Львов, назначение по возрасту на условиях назначения страховой пенсии является ухудшением положения по сравнению со сроками для назначения накопительной пенсии и пенсии НПО.

Тексты законопроекта будут доработаны и вывешены на повторное общественное обсуждение, заявили в Минфине. «Банк России совместно с Минфином продолжит работу по подготовке текста законопроекта по ГПП», — отметили в ЦБ.