Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса (РКО), пишет РБК . Об этом говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России».

Московское отделение «Опоры России» ранее обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на РКО. В настоящее время ФАС проводит анализ состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг, в том числе связанных с осуществлением переводов средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следует из ответа ведомства. Служба намерена получить необходимые сведения и документы от Банка России и кредитных организаций.

В ведомстве считают, что одним из возможных решений может быть внесение изменений в банковское законодательство и/или законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов. Сейчас ФАС рассматривает возможность внесения этого вопроса в качестве одного из направлений своей деятельности в разрабатываемый План мероприятий по развитию конкуренции на 2021–2025 годы в рамках Национального плана развития конкуренции на этот период, говорится в письме.

По словам экспертов, банки объясняют повышение тарифов издержками на проверку законности трансакций. Может быть, речь идет о снижении содержательных требований к этому комплаенсу либо снижении каких-то формальных требований, которые требуют от банков этих затрат. Добросовестные и недобросовестные клиенты банков ставятся в неравное положение, комиссия ведь для всех одинаковая, поясняют эксперты.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее резко высказывался по поводу завышенных тарифов на переводы денег от компаний физическим лицам, которые банки устанавливают под предлогом борьбы с легализацией преступных доходов. Он призвал принимать «самые радикальные меры» — возбуждать дела, не дожидаясь изменения закона. ЦБ частично поддержал позицию ФАС: кредитные организации не должны взимать повышенные комиссии по операциям с низким риском.