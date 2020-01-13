Чиновники готовы обсудить повышение нижней планки размера пособий по безработице до прожиточного минимума, пишут «Известия» . Такие консультации могут пройти в этом году на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Вопрос может быть рассмотрен в течение 2020 года при соответствующей инициативе профсоюзной стороны, сказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая координирует РТК по регулированию социально-трудовых отношений.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам III квартала 2019-го составлял 12 тыс. рублей. Минимальный же размер пособия по безработице сейчас составляет 1,5 тыс. рублей. До предложенной профсоюзами планки не дотягивают даже максимальные выплаты — 11,3 тыс. рублей для предпенсионеров и 8 тыс. рублей для остальных граждан.

Консультации важно провести в начале бюджетного цикла, отметил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Это позволит при необходимости заложить дополнительные средства на следующий год.

По мнению экспертов, для решения задачи по увеличению выплат безработным стоит возродить существовавший в России до 2001 года Государственный фонд занятости населения. В нынешней российской схеме повышение пособий значительно увеличит расходы федерального бюджета, отметили они. Возможно установить график повышения пособий по меньшей мере на пять лет. Это реализуемо в ситуации, если экономический рост ежегодно будет выше хотя бы 1,5%, добавили эксперты.