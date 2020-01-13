Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к европейским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает РБК , ссылаясь на Helsingin Sanomat. Предприниматель будет обязан оплатить судебные издержки в размере 530 тыс. евро.

Датский Danske Bank, шведские Svenska Handelsbanken и Nordea Bank, финский OP Corporate Bank в 2014 году перестали обслуживать счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга, который имеет гражданство России и Финляндии. Продолжение работы с находящимся в санкционном списке бизнесменом могло привести к распространению на них действия вторичных санкций

В октябре 2018 года Ротенберг подал в суд на банки. Он требовал от банков исполнения обязательств и компенсации в размере 70 тыс. евро.