ББР банк скорректировал условия по потребительским кредитам . Кредит «Без обеспечения» теперь доступен по ставке 17,5% (ранее 19%) годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или налоговой декларацией, 19,5% (ранее 21%) годовых при подтверждении дохода справкой по форме банка. Сумма финансирования от 50 до 100 рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Кредит «Под залог движимого имущества» доступен под 15% (ранее 16%) годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или налоговой декларацией, 15,5 % (ранее 16,5%) годовых при подтверждении дохода справкой по форме банка с учетом личного страхования, в случае отказа применяется надбавка в размере 0,4 п. п. Сумма финансирования от 150 тыс. рублей, но не менее 15% от стоимости предмета залога, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, максимальная — 6 млн рублей (к/з зависит от вида предоставляемого обеспечения). Срок кредитования от двух до пяти лет — если предметом залога являются транспортные средства категории: В, С, D (включая входящие в них подкатегории), до трех лет — если предметом залога являются транспортные средства категорий: А (включая входящие в них подкатегории); спецтехника (+0,5 п. п. к базовой ставке).

Кредит «Под залог недвижимого имущества» доступен по ставке 13,75% (ранее 14,75%) годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или налоговой декларацией, 14,25% (ранее 15,25%) годовых при подтверждении дохода справкой по форме банка с учетом личного и титульного страхования, в случае отказа надбавка составит 0,4 п. п. и 0,3 п. п., соответственно. Минимальная сумма финансирования — 500 тыс. рублей РФ, но не менее 15% от стоимости предмета залога, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, максимальная — 15 млн рублей для головного банка в Москве и филиала банка в Санкт-Петербурге и Владивостоке; 10 млн рублей для иных филиалов банка (к/з зависит от вида предоставляемого обеспечения). Срок кредитования от 3 до 10 лет в зависимости от вида предоставляемого залога.

«Ставки снижены от 1 до 1,5 п. п. по всем кредитным программам, что должно положительно отразится на спросе данных продуктов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.