Банк Жилищного Финансирования вновь улучшил условия акции «для быстрых клиентов» по собственным кредитным продуктам банка, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Заемщики, желающие оформить кредит по программам ипотеки , кредитования под залог имеющейся недвижимости или рефинансирования по стандартам БЖФ, теперь могут более существенно снизить процентную ставку», — говорится в релизе.

Размер вычета из первоначальной ставки зависит от количества дней с момента получения одобрения до подписания кредитного договора. Так, для снижения ставки на 0,5% по ипотеке необходимо выйти на сделку в течение 25 календарных дней с момента одобрения, а если срок выхода составит 35 дней, то ставка будет ниже на 0,25%. Подобные условия действуют и для других кредитных продуктов.

Предложение действительно до 29 февраля 2020 года.