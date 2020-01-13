Банк «Славия» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Славный Капитал» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов, от 91 до 364 дней) в рублях составит 5,2—5,75% (ранее — 5,85—6,25%), в долларах — 0,85—1,25% годовых (вместо 1—1,5%).

Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи Капитал» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов, на 181 и 364 дня) в рублях открывается под 5,54—6,25% (прежде — под 6,2—6,55%), в долларах — под 1,2—1,49% годовых (вместо 1,78—2,18%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Славный Максимум» (от 700 тыс. рублей, 10 тыс. долларов, на 181 и 364 дня) в рублях оформляется под 5,81—6,26% (ранее — под 6,36—6,76%), в долларах — под 1,21—1,51% годовых (ранее — под 1,81—2,21%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклад «Славный Капитал».