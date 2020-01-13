Банк ДОМ.РФ запустил в январе пилотный проект по дистанционной ипотеке . Клиенты, приобретающие квартиру у застройщиков, которые получили проектное финансирование в Банке ДОМ.РФ, могут оформить ипотеку за один визит непосредственно в офисе строительной компании, отмечается в сообщении кредитной организации.

Теперь для получения ипотеки заемщику необходимо выбрать квартиру и направить минимальный комплект документов на рассмотрение через форму на сайте банка. Банк рассмотрит заявку и подготовит кредитную документацию дистанционно. Оформление кредита проходит в офисе застройщика в день подписания договора купли-продажи недвижимости. Кредитный договор от имени банка подписывает мобильный менеджер, который сможет ответить на все вопросы по дальнейшему сопровождению кредита.

Получить одобрение по ипотеке можно без представления документов о доходе и занятости: в качестве подтверждения дохода понадобится только выписка из Пенсионного фонда РФ, которую банк может запросить самостоятельно при согласии заемщика. По словам директора управления продажами Банка ДОМ.РФ Артема Саркисяна, теперь получить одобрение и подписать кредитный договор можно в течение двух-трех дней при одном посещении офиса застройщика. При этом, как следует из релиза Банка ДОМ.РФ, около 80% решений по ипотеке принимаются почти мгновенно.



В рамках пилотного проекта сервис дистанционного оформления ипотеки запущен в первую очередь для застройщиков, получивших проектное финансирование в Банке ДОМ.РФ для реализации проектов в Москве и Московской области. В дальнейшем он может быть распространен на строительные компании по всей России.

Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк в 5% на товары категории «дом», отмечается в релизе банка.

