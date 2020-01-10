Иностранные туристы активно берут микрозаймы в России для празднования Нового года, свидетельствуют данные компании Moneyman (входит в группу IDF Eurasia). Как правило, заемщики берут деньги в своих странах, используя мобильное приложение или личный кабинет на сайте местной компании.

Согласно данным по въездному туризму Росстата, на протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивый спрос на посещение России зарубежными гостями. При этом часть из них целенаправленно приезжает в период новогодних праздников.



Компания Moneyman проанализировала данные пользователей из других стран, кто посетил или еще отдыхает в России в рамках новогодних праздников. Выяснилось, что больше всего займов было выдано жителям Казахстана — более 120 штук, а страной-рекордсменом по сумме полученных средств стала Испания: представители этой страны получили на всех порядка 1,3 млн рублей.

Самый большой заем получил гость из Бразилии — 2 000 реалов (около 31 тыс. рублей), а самый скромный запрос был у гостя из Мексики — 1 500 песо (около 5 тыс. рублей). Суммарно все новогодние туристы из числа клиентов Moneyman, которые оформили займы в представительствах компании в своих странах, получили финансирование на общую сумму более 2,5 млн рублей, средняя сумма займа при этом составила 17 тыс. рублей.

Самыми популярными целями займов стали покупка подарков и сувениров — 80 займов, а также развлечения — 60 займов. Согласно данным заявок, самая необычная цель была у туриста из Бразилии: заем понадобился ему для покупки обратного билета домой.