Глава Центрального банка Ливана Рияд Саламе попросил у Министерства финансов страны предоставления полномочий для стандартизации и регулирования мер контроля, которыми коммерческие банки облагают вкладчиков.

Как сообщил Саламе агентству Reuters, 9 января он направил письмо министру финансов Ливана Али Хасану Халилю, в котором попросил «исключительные полномочия, необходимые для выпуска нормативных положений, касающихся условий в данной сфере». В этом письме Саламе заявил о том, что меры, которые принимают ливанские коммерческие банки, «должны быть отрегулированы и унифицированы с целью их справедливого и равного применения ко всем вкладчикам и клиентам».

По словам Саламе, были зафиксированы случаи, когда контроль со стороны коммерческих банков «приводил к ущемлению прав некоторых клиентов».

Ливан переживает экономический и финансовый кризис. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до 1 тыс. со счета в неделю, а также повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету, требуя наличные.