Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Об этом в воскресенье пишут «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

Лишь три банка из топ-30 в 2019 году по-прежнему выдавали POS-кредиты. Это Тинькофф Банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк. За последние три года от этого вида бизнеса отказались Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через свои дочерние финансовые организации. Продуктовые займы этих банков перешли в цифровой формат.

По данным издания, банки отказались от предоставления займов в магазинах (POS-займов) через своих представителей в пользу кредитных карт.

«Мы развиваем карту рассрочки «Халва» вместо классической модели займа в магазине. По нашему мнению, она более перспективна и менее рискованна. Если на каждый POS-заем оформляется отдельный кредитный договор, то покупка по карте рассрочки не отличается от приобретения по банковской», — рассказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.



Как пояснили изданию в агентстве «Национальный кредитный рейтинг», условия приобретения и схема работы кредитных карт не всегда понятны гражданам, что позволяет банкам зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях. При этом у кредиток есть и преимущества для клиентов: например, бонусы, кешбэк или скидки у партнеров.