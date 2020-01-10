Среднесуточный объем использования мобильного Интернета абонентами компании «Билайн» (ПАО «ВымпелКом») с 1 по 8 января наступившего года вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 8,3 млн гигабайт. Об этом свидетельствуют данные работы мобильной сети в дни новогодних праздников.



Согласно исследованию, все больше клиентов для новогодних поздравлений отдают предпочтение Интернету 4G. Лидерами стали абоненты в Москве, где во время новогодних праздников через сеть LTE прошло 88% интернет-трафика, что на 11% больше аналогичного периода в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург, LTE-трафик составил 85% от общего объема. Также в число городов с самым высоким интернет-трафиков в 4G в новогодние праздники вошли Владивосток, Казань и Екатеринбург.

Количество звонков в первый час Нового года было на 3% меньше количества звонков в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели. Больше всего голосовых вызовов было совершено в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Барнауле и Краснодаре. В первый час Нового года суммарно по этим пяти филиалам клиенты проговорили 270 тыс. часов.

За весь первый день Нового года этот показатель у абонентов оператора в целом по России достиг 8,5 млн часов.

СМС-сообщения остаются у клиентов «Билайна» востребованным способом поздравить близких и друзей с Новым годом. 31 декабря 2019 года количество отправленных сообщений выросло в 1,4 раза по сравнению с обычным днем.