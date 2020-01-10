Работодатели из сфер ретейла, производства и строительства с большой вероятностью повысят зарплату своим сотрудникам в 2020 году. Таковы данные исследования сервиса «Работа.ру».



«Уровень зарплат во многих массовых профессиях невысокий: специалистам не хватает средств для удовлетворения своих жизненных потребностей. В связи с этим с большой вероятностью компании из областей ретейла, производства и строительства в 2020 году будут повышать зарплаты персоналу из массового сегмента», — отмечается в сообщении.



В конце 2019-го эксперты сервиса «Работа.ру» опросили 1 000 российских работодателей и выяснили, планируют ли они повышать зарплаты в 2020 году. По итогам исследования, такие планы обозначили 25% компаний.

По данным аналитиков, рост зарплат в 2020 году кардинально не будет отличаться от роста в предыдущие годы и составит от 7% до 9%. «Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента продолжат повышать зарплаты в этому году — в среднем на 10—12% по рынку», — уточняется в релизе.

«IT-сфера традиционно показывает наибольший рост: средняя зарплата в 2019 году выросла на 10,2%. В других отраслях зарплаты выросли меньше. В области транспорта и логистики рост составил 7,8%, в банковской сфере — 7,6%, в маркетинге и рекламе — 7,4%. Средний уровень роста составил ровно 7% по всем исследованным отраслям. Меньше всего выросли зарплаты в фармацевтике и медицине (5,9%), а также в сфере финансов и бухгалтерии (5,9%)», — заключили специалисты сервиса «Работа.ру».

