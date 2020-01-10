Выплата страховки вкладчикам Нэклис-Банка, у которого Банк России с 10 января отозвал лицензию , начнется не позднее 24 января. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 января 2020 года», — отмечается в релизе.

В АСВ напомнили, что возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Не компенсированная страховкой сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 января 2020 года.

