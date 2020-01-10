Гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, вынужденно ставшая три года назад совладелицей Нэклис-Банка, прокомментировала отзыв лицензии у кредитной организации. Она считает удачным использование Нэклис-Банка в качестве удобной пилотной площадки для создания новых технологий и продуктов.



«Сегодня Центральным банком РФ было объявлено об отзыве лицензии ООО КБ «Нэклис», совладелицей которого я стала три года назад не по своей воле. С моей точки зрения, мы удачно использовали не слишком благополучный банк в качестве удобной пилотной площадки для создания новых технологий и продуктов, по сути, «сварили кашу из топора», — написала Наталья Касперская на своей странице в Facebook.

По словам Касперской, небольшой банк, куда она «по знакомству» положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил ей конвертировать депозит в долю в банке, и она «необдуманно согласилась».

«Тогда я не понимала отличий банковской деятельности от обычного бизнеса, мне показалось, что проблемы банка — относительно небольшие, и их можно решить так, как в обычном бизнесе. Банковский бизнес оказался гораздо сложнее, чем мне представлялось со стороны, а проблемы банка — глубже. После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами я поняла, почему ЦБ так безжалостно «косит» малые банки», — поделилась банкир.

В итоге она подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении. В октябре 2019 года ЦБ РФ провел проверку, выявившую значительные нарушения. В банке вскрылось множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю.



Касперская рассказала, что изначально согласилась «зайти» в банк, надеясь использовать его как тестовую площадку для разработки новых финансовых технологий, доступных средним и небольшим банкам, и сделать его по-настоящему цифровым. Этот план Ксперская обсудила с руководством Центрального банка в 2018 году, и они его одобрили, написала она.

«Я создала в InfoWatch специальное подразделение финтеха, и мы начали заниматься разработкой финансовых технологий, основанных на анализе больших данных и ИИ. Сейчас эти технологии готовы к тестированию на реальных бизнес-процессах банков и к пилотному использованию, и в их отношении у меня есть сдержанный оптимизм», — говорит Касперская.

Речь идет о InfoBank (системе интеллектуального анализа финансового состояния юридических лиц по большим данным из разнообразных открытых источников, а также из приватных систем, в том числе бухгалтерских), а также о Whitebank (платформе, предназначенной для автоматического дистанционного предоставления таких услуг, как безопасный расчет, онлайн-гарантии, РКО, быстрый кредит и другие).

«Теперь у нас есть две перспективные финтех-платформы, открытые и доступные для использования не только гигантам банковской отрасли (у которых огромные IТ-отделы и все свое), но и средним и малым банкам, а также страховому бизнесу», — заключила она, надеясь, что банковский рынок положительно оценит эти продукты.

