На пост нового генерального директора компании «Открытие Брокер» утвердили Владимира Крекотеня. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Совет директоров АО «Открытие Брокер» утвердил Владимира Крекотеня в должности генерального директора компании», — говорится в сообщении.

Крекотень с августа 2019 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора компании. В «Открытие Брокере» он работает с 2006 года.