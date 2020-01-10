В «Открытие Брокере» он работает с 2006 года.
На пост нового генерального директора компании «Открытие Брокер» утвердили Владимира Крекотеня. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
«Совет директоров АО «Открытие Брокер» утвердил Владимира Крекотеня в должности генерального директора компании», — говорится в сообщении.
Крекотень с августа 2019 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора компании. В «Открытие Брокере» он работает с 2006 года.
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