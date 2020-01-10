Финансовая группа «УБРиР» завершила в Тюмени сделку банковского лизинга с энергокомпанией «ЭнергоТехСервис». Об этом сообщили в Уральском Банке Реконструкции и Развития, уточнив, что лизингодателем выступил входящий в его фингруппу ВУЗ-Банк.

Предмет лизинга — модульные газопоршневые электростанции ETS-W1375GE. Сумма сделки превысила 136 млн рублей.



«Это наш первый опыт сотрудничества с компаний «ЭнергоТехСервис», который, мы надеемся, перерастет в долгосрочное взаимовыгодное партнерство. На текущий момент компания наращивает мощности собственного арендного парка электростанций. Проект предполагает производство ста газопоршневых электростанций на собственном заводе. Таким образом, мы стали частью уникального в своем роде проекта в приоритетной области экономики для РФ — энергетике», — комментирует директор дивизиона «Западная Сибирь» УБРиР Владислав Самойлов.



ООО «ЭнергоТехСервис» является одной из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики, отмечается в справке УБРиР. Основное направление деятельности — энергообеспечение объектов с использованием газопоршневых, газотурбинных, дизельных электростанций и «зеленой» энергетики. Производство и обслуживание электростанций компания осуществляет на собственном заводе энергетического оборудования в Тюмени.