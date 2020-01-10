Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество трех бывших контролирующих лиц Военно-Промышленного Банка в рамках иска АСВ почти на 37 млрд рублей. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на определение суда.

В частности, суд постановил арестовать имущество бывшего председателя правления банка Эльдара Самерханова, бывшего председателя совета директоров Юрия Колтока и экс-бенефициара Виктора Дружкова в пределах вышеуказанной суммы требований о привлечении к субсидиарной ответственности.

Как аргументировало свои требования АСВ, сейчас складывается практика сокрытия недобросовестными руководителями банков-банкротов своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам организаций, что делает невозможным последующее исполнение судебного акта. В данном случае обеспечительная мера непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, соразмерна этим требованиям, направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами и обеспечивает соблюдение баланса интересов всех лиц, вовлеченных в процесс банкротства должника, приводит РАПСИ доводы суда.

При этом суд отказал в удовлетворении заявления АСВ в части ареста имущества еще девяти ответчиков по иску.

Иск к бывшим контролирующим лицам ВПБ примерно на 36,966 млрд рублей агентство подало в сентябре 2019 года. Помимо вышеупомянутых Самерханова, Колтока и Дружкова ответчиками по иску значились бывшие члены правления банка Станислав Кочурин, Артур Минасян, Алексей Никитин, Сергей Новосельцев и еще пять человек: Слотина Е. В., Анисимова А. Ю., Зинченко А. Ю., Алексеева М. С., Плохута-Плакутина Ю. И.

АСВ указывало, что контролирующими лицами были совершены неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, выводу ликвидного обеспечения по таким ссудам, организации безвозмездного выбытия ликвидных активов в результате заключения договора купли-продажи, созданию дополнительных обязательств на стороне кредитной организации, а также хищению денежных средств посредством проведения незаконных банковских операций по счетам вкладчиков. Кроме того, руководителями банка не предпринимались действия по предупреждению его банкротства, а также не была исполнена обязанность по обеспечению сохранности и передаче резервной копии автоматизированной банковской системы и части документов банка временной администрации и в дальнейшем конкурсному управляющему.



Военно-Промышленный Банк лишился лицензии 26 сентября 2016-го и в декабре того же года был признан банкротом .

