Совкомбанк выплатил 2,2 млрд рублей дивидендов с нераспределенной прибыли прошлых лет. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

«Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные неконвертируемые акции эмитента: 2 200 000 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную бездокументарную неконвертируемую акцию эмитента: 0,111708889781389 рубля», — говорится в документе.

Общее количество акций, на которые начисляются дивиденды, составляет 19,7 трлн бумаг.

Выплаты будут начислены до 22 января 2020 года. Лица, имевшие право на получение дивидендов, определялись на 4 января.