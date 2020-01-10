Сбербанк России понизил ставки по некоторым вкладам в рублях.

Вклад «Сохраняй» открывается под 2,7—4,5% годовых (прежде — под 2,95—4,65%). Срок депозита — от одного месяца до трех лет. Дополнительные взносы не предусмотрены.

«Пополняй» оформляется под 3,1—4,15% (ранее — под 3,3—4,25%), а «Управляй» — под 2,45—3,8% годовых (прежде — под 2,55—3,95%).

Срок — от трех месяцев до трех лет. Возможны дополнительные взносы.

Минимальная сумма вкладов «Сохраняй» и «Пополняй» составляет 1 тыс. рублей, «Управляй» — 30 тыс. рублей.

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.