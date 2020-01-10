«Ростех» совместно с Национальным союзом профессионалов антикризисного управления (НСПАУ) и Российским экономическим университетом (РЭУ) им. Г. В. Плеханова создает экспертный центр по антикризисному управлению и реструктуризации проблемных активов. Новая структура будет аккумулировать и внедрять в российскую практику лучшие технологии вывода проблемных активов из кризиса, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Центр по антикризисному управлению и реструктуризации проблемных активов будет функционировать на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова, от лица госкорпорации его работу будет курировать «РТ-Капитал» — специализированная компания, которой переданы компетенции по управлению проблемными активами.

«Сегодня в России более 36 тыс. предприятий находятся в процессе банкротства. При этом лишь 1% из них проходит процедуру финансового оздоровления, а количество предприятий, восстановивших платежеспособность в результате процедур банкротства, не превышает 0,2%. Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, центр будет разрабатывать новые модели взаимоотношений кредиторов, менеджмента, собственников и сотрудников предприятий, которые помогут сохранить работоспособность компаний и эффективно выводить их из кризиса», — поясняется в релизе.

Новая структура будет апробировать новые идеи, технологии, инструменты и создавать на их основе эффективные и комплексные решения в области антикризисного управления, финансового оздоровления и реструктуризации активов. Центр займется внедрением этих решений в России и будет оказывать методическую и техническую поддержку всем участникам процесса, включая региональные и муниципальные органы власти.

К работе центра планируется привлекать специалистов научного общества, профильных министерств и ведомств, саморегулируемые организации, арбитражных управляющих и компании, специализирующиеся на финансовом оздоровлении и реструктуризации. Планируется, что эксперты центра будут активно участвовать в работе профильных комитетов и общественных организаций по вопросам антикризисного управления и проблематике института банкротства в целом.