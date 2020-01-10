Доначисляя бизнесу недоимки и штрафы за уклонение от налогов, необязательно применять метод «реконструкции», говорится в письме Минфина. Об этом пишет РБК . Метод предусматривает расчет действительного размера налоговых обязательств предприятий с учетом реально понесенных расходов, прав на налоговые вычеты и т. п. Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря.

Как сообщил представитель Минфина, это методологическое разъяснение положений статьи 54.1 Налогового кодекса, которая была введена для защиты добросовестных налогоплательщиков, борьбы с размыванием налоговой базы путем создания фирм-однодневок и офшорных компаний, а также устранения недобросовестной конкуренции. Однако правоприменительная практика по этой статье привела к значительному росту нагрузки на бизнес, отмечал ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов. Чтобы устранить излишние карательные меры, в Аналитическом центре при правительстве предлагали законодательно обязать налоговые органы проводить «реконструкцию».

Как следует из письма Минфина, в ведомстве считают, что принцип «налоговой реконструкции» потерял свое значение. Таким образом, учет расходов при исчислении налога на прибыль организаций при определении обязательств налогоплательщика, чьи действия по злоупотреблению своим правом подпадают под положения статьи 54.1 НК, положениями этой статьи не предусмотрен.

По мнению юристов, хотя в статье 54.1 НК прямо не написано про «налоговую реконструкцию», она не снимает с налоговых органов обязанность соблюдать принципы экономически обоснованного и справедливого налогообложения. Налоги должны быть экономически обоснованы, а инспекторы обязаны при недостоверности документов определять размер подлежащих уплате налогов расчетным путем.

По словам экспертов, в письме говорится, что для злоупотребившего налогоплательщика налог на прибыль переформируется в налог на доход. В имущественном выражении концепция карательной добросовестности многократно увеличивает наказание налогоплательщика дополнительно к уже существующей сверхкомпенсационной модели восстановления потерь бюджета (начисление недоимки, пеней, 20–40% штрафа), предупредили эксперты.