Сейчас в Специальные административные районы перешло из-за рубежа более 20 компаний, принадлежащих нашим гражданам.
Минэкономразвития разработало меры для увеличения популярности специальных административных районов (САР), известных как российские офшоры, пишут «Известия». Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.
Так, Минэкономразвития планирует ввести «транзитную редомициляцию» — механизм, который даст возможность переезжать в «российские офшоры» в два и более этапа через промежуточные юрисдикции. Если поправку примут, компании смогут перерегистрироваться, например, из Нидерландов через Кипр. Планируется и несколько налоговых нововведений. Ведомство предлагает освободить доходы зарубежных филиалов международных компаний, зарегистрированных в САР, от налогообложения в России, что исключит двойные сборы. Также Минэкономразвития хочет сделать в законах прямое уточнение о том, что международные организации в российских офшорах не выступают контролируемыми иностранными компаниями (КИК).
Необходимо исключить и налогообложение курсовых разниц при переоценке активов и обязательств компаний, которые проходят процедуру редомициляции, уверены в Минэкономразвития. Ведомство предлагает ввести сбор при регистрации в САР, который фирмы будут обязаны ежегодно платить в региональные бюджеты. Вместе с тем может быть расширен срок инвестирования в России для резидентов отечественных офшоров с шести месяцев до одного года, рассказал Торосов.
В России два САР: на острове Октябрьский Калининградской области и острове Русский Приморского края. На сегодняшний день в САР зарегистрировались 23 международные компании: 21 — на острове Октябрьский и 2 — на острове Русский, сообщили в Корпорациях развития Калининградской области и Дальнего Востока.
По словам экспертов, усиление санкций и нестабильность институциональной среды будут тормозить появление новых резидентов в российских офшорах, несмотря на всю привлекательность экономических условий, созданных там.
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