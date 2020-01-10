Минэкономразвития разработало меры для увеличения популярности специальных административных районов (САР), известных как российские офшоры, пишут «Известия» . Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Так, Минэкономразвития планирует ввести «транзитную редомициляцию» — механизм, который даст возможность переезжать в «российские офшоры» в два и более этапа через промежуточные юрисдикции. Если поправку примут, компании смогут перерегистрироваться, например, из Нидерландов через Кипр. Планируется и несколько налоговых нововведений. Ведомство предлагает освободить доходы зарубежных филиалов международных компаний, зарегистрированных в САР, от налогообложения в России, что исключит двойные сборы. Также Минэкономразвития хочет сделать в законах прямое уточнение о том, что международные организации в российских офшорах не выступают контролируемыми иностранными компаниями (КИК).

Необходимо исключить и налогообложение курсовых разниц при переоценке активов и обязательств компаний, которые проходят процедуру редомициляции, уверены в Минэкономразвития. Ведомство предлагает ввести сбор при регистрации в САР, который фирмы будут обязаны ежегодно платить в региональные бюджеты. Вместе с тем может быть расширен срок инвестирования в России для резидентов отечественных офшоров с шести месяцев до одного года, рассказал Торосов.

В России два САР: на острове Октябрьский Калининградской области и острове Русский Приморского края. На сегодняшний день в САР зарегистрировались 23 международные компании: 21 — на острове Октябрьский и 2 — на острове Русский, сообщили в Корпорациях развития Калининградской области и Дальнего Востока.

По словам экспертов, усиление санкций и нестабильность институциональной среды будут тормозить появление новых резидентов в российских офшорах, несмотря на всю привлекательность экономических условий, созданных там.