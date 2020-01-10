Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени снизился на 6 копеек. На 10:11 мск курс доллара понизился на 9 копеек и составил 61,21 рубля, а евро подешевел до 68 рублей (минус 3 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром рубль снова может показать неоднородную динамику к доллару и евро. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышается до 61—62 рублей, а по курсу евро — до 67—68,5 рубля.

«Сегодня внешний фон для рубля складывается нейтральным, но российскую валюту будет поддерживать непроданный за праздники объем экспортной валютной выручки, который в ближайшие дни начнет поступать на рынок. Поэтому если не произойдет внешних потрясений, то пара доллар/рубль в ближайшие дни уйдет под отметку 61», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.