Генеральный директор группы InfoWatch и совладелец Нэклис-Банка, лишившегося лицензии ЦБ, Наталья Касперская покинет совет директоров банка «ФК Открытие». Об этом она рассказала газете «Ведомости» .

«В связи с отзывом лицензии у банка, где я являюсь бенефициаром, мне неудобно быть членом совета директоров «Открытия», так что я подала заявление о приостановке своего членства в нем», — заявила Касперская.

Как напоминает издание, она вошла в совет директоров «Открытия» в середине 2018 года. Тогда банк еще принадлежал ЦБ после санации.

Ранее Касперская прокомментировала отзыв лицензии у Нэклис-Банка. По ее словам, кредитная организация стала удобной пилотной площадкой для создания и тестирования новых финтехнологий.