Правительство предлагает поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ, на основании которой ресурсоснабжающие организации будут штрафоваться за превышение стоимости услуг ЖКХ, пишут «Известия» . Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в Кабмин уже в марте этого года, а в сентябре в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства он будет внесен в Госдуму.

Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал инициативу Кабмина нужной и актуальной. В ЛДПР также готовы поддержать инициативу правительства. Региональные комиссии по тарифам не обладают всей полнотой полномочий, а прокуратура проводит проверки выборочно, поэтому ЛДПР поддержит любые меры, чтобы навести порядок, заявили в партии. Инициативу поддержали первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, а также глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока, коммунист Николай Харитонов.

В марте 2019 года Госдума на пленарном заседании дала протокольное поручение своим профильным комитетам запросить правительство и антимонопольную службу о мерах в связи с необоснованным завышением тарифов на услуги ЖКХ. А в июле по поводу завышения тарифов к ФАС обратился уже президент России Владимир Путин. Если бы работа по их регулированию была завершена, люди бы на это не жаловались, сказал президент Игорю Артемьеву, который доложил о решении проблемы.

Эксперты считают, что одним законопроектом ситуацию в отрасли ЖКХ не исправить. Газ, железо для труб, специальная техника из-за инфляции каждый год дорожают, поэтому стоимость услуг ЖКХ повышается. Также основная причина их удорожания – это низкая эффективность самой отрасли, поясняют эксперты.