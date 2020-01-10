Ряд банков с января 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ , кешбэка , стоимости обслуживания и процента начисления дохода на остаток .

Кешбэк и бонусные программы

Банк «Хлынов» в период до 31 марта будет начислять повышенный кешбэк в размере 5% по карте «Кредитная World» в категориях «Цветы», «Кинотеатры», «Спорттовары». Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц.

Банк «Солидарность» в рамках акции «#куписебевсе» начисляет 5% кешбэка за все безналичные покупки по картам UnionPay Gold , UnionPay Diamond и «UnionPay Gold Болельщик» в период с 1 января до 31 марта текущего года. Максимальная сумма вознаграждения — 5 тыс. рублей в месяц (3 тыс. рублей по карте «UnionPay Gold Болельщик»).

Банк «Союз» в январе будет начислять баллы в категории duty free (ранее — в категории «Аптеки»): по карте «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — 10%. За одну операцию может быть начислено не более 3 тыс. бонусных баллов.

«Ренессанс Кредит» в январе начислит баллы в размере 4% от суммы покупок по кредитной карте в категории «Одежда и обувь» (вместо категории «Кафе и рестораны»). Как и прежде, за любые другие безналичные покупки начисляется 1%. Потратить бонусы можно будет в категории «Развлечения и видеоигры» (прежде — «Спорттовары») по курсу 1 рубль — 1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль — 2 бонуса.

Московский Кредитный Банк ввел новые категории для начисления повышенных бонусов по программе «МКБ Бонус», действующие до конца марта: «Фастфуд», «Такси и каршеринг», «Путешествия», «Покупки на АЗС», «Детские товары и развлечения», «Электроника и бытовая техника». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Кафе и рестораны», а для держателей карт «Мудрость» — «Аптеки».

Совкомбанк представил держателям карты «Халва» новую программу лояльности «Бонус 5х10» в дополнение к существующей. Новая программа предусматривает продвижение участника по уровням за счет совершения не менее пяти покупок в месяц на общую сумму от 10 тыс. рублей. В зависимости от достигнутого уровня (самый высокий — 30-й) держатель может получить процент дополнительного кешбэка или месяцы дополнительной рассрочки. Вознаграждение становится доступным при совершении не менее чем 30 покупок (на сумму от 100 рублей каждая) за счет заемных средств. Неизменными остались бесплатное обслуживание карты и начисление процентов на остаток. Прекращено действие акции «Любимая покупка».

Локо-Банк до конца января 2020 года начисляет держателям дебетовых карт «Простой доход» и «Максимальный доход» кешбэк в размере 10% за расчеты в кафе, барах и ресторанах. Вознаграждение начисляется при совершении покупок по карте на общую сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты — 1 тыс. рублей.

МТС Банк до 29 февраля этого года возвращает часть суммы, потраченной клиентами в клиниках «Медси». Держатели дебетовой и кредитной карт «МТС Деньги Weekend» и кредитной карты Zero получат кешбэк в размере 8% при обращении впервые и 3% при повторном обращении. Размер вознаграждения в рамках данной акции не ограничен.

Процент на остаток

Почта Банк скорректировал условия начисления процентов на остаток средств на сберегательном счете. Теперь по «Базовому» тарифу начисляется 4% годовых (ранее — 5%), по «Зарплатному» и «Пенсионному» — 5% (ранее — 6%) на остаток в размере более 50 тыс. рублей при сумме квалифицированных операций менее 10 тыс. рублей в предыдущем расчетном периоде; по тарифу «Пенсионный» на остаток от 1 тыс. до 49 999 рублей начисляется 3% годовых (ранее — 4%).

При сумме операций от 10 тыс. рублей в предыдущем расчетном периоде (и остатке более 50 тыс. рублей) ставка начисления дохода на минимальный остаток по сберегательному счету автоматически увеличивается на 1 процентный пункт.

Кредит Европа Банк уменьшил ставку начисления дохода на остаток средств на карте Card Plus в сумме от 10 тыс. рублей до 5,2% (с 5,5%).

Банк «Фридом Финанс» снизил ставку начисления дохода на остаток средств на карте «Индивидуальная» до 5,8% (с 6%), по карте «Премиальная» — до 4,8% (с 5%).

Банк «Кубань Кредит» по дебетовой карте «Доходная» теперь начисляет 3% годовых на остаток в сумме от 50 001 рубля до 200 тыс. рублей, 3,5% годовых (ранее — 4%) на остаток от 200 001 рубля до 500 тыс. рублей и 3,9% годовых (вместо 5%) — от 500 001 рубля; проценты не начисляются на остаток до 50 тыс. рублей.

Стоимость обслуживания

Райффайзенбанк проводит акцию, в рамках которой при оформлении кредитной карты «110 дней» в период с 1 января по 31 марта 2020 года плата за обслуживание взиматься не будет в течение всего срока действия карты.

Процент по кредиту

Райффайзенбанк по кредитным картам «110 дней», «Все сразу» , «Наличная» , Travel Rewards , Austrian Airlines понизил максимальную процентную ставку по безналичным операциям до 29,5% (ранее она составляла 30,5% годовых).



ББР Банк уменьшил процентную ставку по картам «Кредитная» и «Кредитная Gold» в рамках тарифа «Оптимальный» до 19% годовых при представлении заемщиком справки 2-НДФЛ и до 21% годовых — при представлении справки по форме банка (ранее ставки составляли 21% и 23% соответственно).