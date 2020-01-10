Создание, поставка и внедрение прогрессивных и надежных решений в российские банки занимали все мысли и рабочие дни команды iSimpleLab в 2019 году. Стремительное развитие флагманского продукта — платформы ДБО iSimpleBank 2.0 — нашло свое отражение во множестве кейсов, предложенных и внедренных в кредитных организациях.

Банк Казани и АО КБ «Хлынов» выбрали для своих мобильных приложений новаторский продукт от iSimpleLab — сервер iSimpleMessageGate для информирования клиентов о входе в систему и об операциях c помощью push-уведомлений, который является альтернативой SMS-сервису.

АО «Углеметбанк» запустил новый интернет-банк, построенный на платформе ДБО iSimpleBank. Web-интерфейс, основанный на iSimplePortal, позволил удачно скомпоновать и предложить клиентам удобный дизайн, расширенный функционал и легкие доступные сервисы.

Сделав ставку на улучшение клиентского интерфейса и повышение гибкости при разработке frontend-компонент систем ДБО, iSimpleLab еще в 2018 году начала разработку новых Web и мобильных приложений, созданных на единой кодовой базе и использующих самые современные технологии в своей основе. И 2019 стал годом апробации этого подхода. С гордостью можно сказать, что технологии, выбранные компанией в качестве очередного шага эволюции основного продукта, себя оправдали. Доказательством этому являются успешные проекты запуска портала для физических лиц в ПАО «Крайинвестбанк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ООО КБЭР «Банк Казани», АО КБ «Солидарность», а также старт мобильных приложений на базе фреймворка IONIС в этих же кредитных организациях.

Некоторые проекты iSimpleLab были отмечены экспертами в различных рейтингах.

Интернет-банк для бизнеса АО «БАНК УРАЛСИБ» блистал сразу в двух рейтингах. Он вошел в двадцатку лучших в странах СНГ и Кавказа согласно Business Online Banking 2019 . А в рейтинге интернет-банков для бизнеса (клиентов сегмента МСБ) по версии SME Banking Club УРАЛСИБ занял шестое место.

Приложение Банка Казани вошло в десятку лучших по версии агентства Markswebb Rank & Report, которое оценивало эффективность мобильных банков для малого бизнеса по уровню цифрового офиса. А в рейтинге Mobile Banking Rank 2019 мобильное приложение Банка Казани вошло в ТОП-10 мобильных банков России в категории Digital Оffice для Android.

Результаты этой работы подтолкнули команду Frontend-разработки к созданию Web-портала для клиентов на базе аналогичной технологии. И уходящий год так же принес свои результаты, о которых будет объявлено уже в самом начале 2020 года.

Разработанный компанией API-интерфейс, на основе которого реализуются проекты построения альтернативных фронтов ДБО, маркетплэйсов и новых уникальных сервисов для встраивания в сторонние финансовые платформы, стал прорывом в 2019 году. Технологичность API и опыт его внедрения позволили вывести отдельный продукт — ApiSimpleBank.

Все больше становится кредитных организаций, которые оценили удобство и технологичность ApiSimpleBank и начинают использовать все его возможности, строя собственные каналы взаимодействия с клиентами, экспериментируя с клиентскими интерфейсами.

Также, в 2019 году iSimpleLab вывела на рынок модуль iSimpleDirectBank , предназначенный для простого, быстрого и защищенного обмена информацией между ДБО iSimpleBank 2.0 и продуктами компании «1С».

Из года в год компания активно делится своими кейсами и разработками на значимых мероприятиях, таких, как Международная конференция MobiFinance, форум iFin, конференция «Open Banking», международный форум ВБА, Международный Форум «ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНКИНГ и других.

И, подтверждая свою эффективность и высокую динамику развития, компания iSimpleLab в 2019 году вошла в ТОП-50 «Крупнейших поставщиков ИТ для банков» по версии CNews Analytics , продемонстрировав 14% роста выручки от проектов в финсекторе. Это не первая высокая отметка в рейтинге. А впереди новый год, новые разработки и достижения.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум iCAM , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Источник: iCAM Group