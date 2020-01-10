Профсообщество просит финансовые власти изменить для компаний механизм рыночного выкупа акций из первого и второго котировального списка Московской биржи — предлагается дать им возможность выкупать акции с рынка себе на баланс через брокера по рыночной цене. Об этом сообщает «Коммерсант» .

В число инициатив участников финансового рынка для реализации ЦБ в 2020 году вошла инициатива по выкупу эмитентами собственных акций. Она касается публичных акционерных обществ (ПАО), чьи акции включены в первый или второй котировальный список Московской биржи. Приобретение таких бумаг предполагается осуществлять по текущей рыночной цене с привлечением брокера в пределах заранее установленных лимитов по цене и дневному объему выкупа.

Как пояснил директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management Денис Спирин, по текущим нормам цену надо определить заранее на месяц вперед, а котировки за время выкупа могут либо вырасти, и тогда он будет неинтересен акционерам, либо упасть, и тогда, наоборот, к выкупу предъявят больше акций, чем общество рассчитывало. В результате, для рыночного выкупа привлекают брокера, который в рамках лимитов по цене и объему в ежедневном режиме выкупает акции на подконтрольное эмитенту юрлицо. Но и этот механизм не удобен. «Мы предлагаем ввести уже действующий добросовестный механизм рыночного выкупа в регуляторное поле, чтобы он стал более удобным для эмитентов, и они могли использовать его для рыночного выкупа сразу на собственный баланс», — пояснил топ-менеджер.

В Банке России поддерживают инициативу. Как заявил представитель ЦБ, предлагаемое участниками рынка законодательное регулирование механизма выкупа акций позволит сделать его более удобным и прозрачным как для самих ПАО, так и для акционеров, исключив возможности манипулирования рынком и использования инсайдерской информации. Пока это предложение находится в резервном портфеле, но оно будет реализовываться по мере высвобождения ресурсов. Также экспертной группой при правительстве РФ планируется включение данной инициативы в план мероприятий «Трансформация делового климата».